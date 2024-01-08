Жители российского Ростова-на-Дону остались без света и отопления: причина

В российском Ростове-на-Дону жители десятка домов остались без света. В некоторых домах также нет воды и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT .

По информации источника, отключения света в городе начались еще вчера днем, в некоторых домах к вечеру также исчезли отопление и вода.

Аварии на электроподстанциях привели к частичному отключению электричества в Ростове-на-Дону. Энергетики пообещали восстановить свет в домах в ближайшее время, но сроки неоднократно переносились.

"Причиной частичного блэкаута стало несколько аварий на электроподстанциях. В "Донэнерго" обещают восстановить электроснабжение в домах в ближайшее время, однако уже несколько раз сдвигали указанные сроки, устранение поломок продолжается", - сообщили на канале.

Аварии на энергообъектах в России

Ранее мы писали, что некоторые районы Москвы остались без света, воды и тепла. Тогда в российской столице было -25 градусов.

Также было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

К слову, власти Курской области РФ заявили об якобы обстреле электроподстанции и отключениях света.