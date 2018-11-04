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Жителі Нової Каледонії проголосували проти незалежності від Франції

Новини » Політика    04.11.2018 - 15:18
Фото: голосування на референдумі (twitter.com/BFMTV)
Фото: голосування на референдумі (twitter.com/BFMTV)

За єдність з Францією проголосували 56,4% осіб

Мешканці Нової Каледонії сьогодні, 4 листопада, проголосували проти незалежності від Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство France Presse.

Повідомляється, що за єдність з Францією проголосували 56,4%, що взяли участь у референдумі.

Нагадаємо, сьогодні в Новій Каледонії проходив референдум про незалежність від Франції.

Проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали після переговорів влади та прихильників ідеї сепарації серед корінного населення - народу Канак. Близько 175 тис. осіб мають право голосу в Новій Каледонії, при цьому корінне населення становить менше 50% виборців.

На півдні явка виборців склала 41,8% проти 27,3% на місцевих виборах 2014 року. Віддалені острови отримують щорічно приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції. Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний і економічний об'єкт в регіоні.

Як відомо, Нову Каледонію представляють у парламенті Франції два депутата і двоє сенаторів. Також територія має власний парламент, призначає членів виконавчого органу. У місцевої влади є повноваження за деякими напрямками політики.

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