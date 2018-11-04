ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Макрон прокоментував результати референдуму в Каледонії

Новини » Політика    04.11.2018 - 19:24
Фото: голосування на референдумі (twitter.com/BFMTV)
Фото: голосування на референдумі (twitter.com/BFMTV)

Каледонія вирішила не відокремлюватись від Франції

Президент Франції Еммануель Макрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони вирішили на референдумі не відокремлюватися від Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон заявив, що гордий за те, що жителі Нової Каледонії "обрали Францію" на референдумі.

"Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього", - сказав він.

Французький президент підкреслив, що ставиться з розумінням до розчарованих прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.

"Єдиною, хто сьогодні програв, є спокуса презирства, поділу, насильства та страху. Єдиним переможцем сьогодні є процес миру та дух діалогу", - додав французький президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці французької заморської території Нової Каледонії сьогодні, 4 листопада, проголосували проти незалежності від Франції. За єдність з Францією проголосували 56,4%, що взяли участь у референдумі.

У Новій Каледонії голосують за незалежність від Франції
Новини України ФранціяреферендумЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся