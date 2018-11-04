Макрон прокоментував результати референдуму в Каледонії

Фото: голосування на референдумі (twitter.com/BFMTV)

Каледонія вирішила не відокремлюватись від Франції

Президент Франції Еммануель Макрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони вирішили на референдумі не відокремлюватися від Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон заявив, що гордий за те, що жителі Нової Каледонії "обрали Францію" на референдумі.

"Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього", - сказав він.

Французький президент підкреслив, що ставиться з розумінням до розчарованих прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.

"Єдиною, хто сьогодні програв, є спокуса презирства, поділу, насильства та страху. Єдиним переможцем сьогодні є процес миру та дух діалогу", - додав французький президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці французької заморської території Нової Каледонії сьогодні, 4 листопада, проголосували проти незалежності від Франції. За єдність з Францією проголосували 56,4%, що взяли участь у референдумі.