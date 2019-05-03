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В ООН попередили, що 40% жителів Північної Кореї загрожує голод

Новини » Суспільство    03.05.2019 - 22:39
В ООН попередили, що 40% жителів Північної Кореї загрожує голод
Ілюстративне фото (un.org)

В ООН заявили, що запасів продовольства у КНДР не вистачить до наступного врожаю

Близько 40% населення Північної Кореї опинилися перед загрозою голоду. Про це вказано у доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, Всесвітня продовольча програма збирає гуманітарну допомогу для жителів околиць Пхеньяна.

За словами представника ВПП Ерве Верхозеля, запасів продовольства у Північній Кореї не вистачить до наступного врожаю - для забезпечення 25-мільйонного населення бракує близько 1,4 млн тон продуктів харчування.

Він заявив, що через посуху, сильну спеку та повені останній урожай виявився найгіршим за десятиліття. Підкреслюється, що багато сімей - в деяких районах 43% населення - страждають від хронічного недоїдання, тому кожна п'ята дитина відстає у розвитку. Державний пайок було зменшено з 380 до 300 грамів на день.

Нагадаємо, у жовтні 2009 року ООН прийняла рішення надати продукти харчування для жителів Північної Кореї у рамках Світової продовольчої програми. Зазначалося, що забезпечити продовольством вдасться більше 2 млн чоловік із 9 млн тих, хто потребував такої допомоги. Експерт ООН по Північній Кореї Вітіт Мунтабхорн також підкреслював, що приблизно 40% жителів КНДР страждають від голоду.

РБК-Україна також писало у жовтні 2018 року, що через важку гуманітарну кризу внаслідок громадянської війни в Ємені близько 14 мільйонів людей перебувають в умовах, близьких до голоду.

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