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КНДР повідомила про найсильнішу посуху за останні десятиліття

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 22:32
КНДР повідомила про найсильнішу посуху за останні десятиліття
Ілюстративне фото (un.org)

За перші п'ять місяців 2019 року в країні припадало в середньому 54,4 мм опадів

У Північній Кореї (КНДР) спостерігається найсильніша посуха з 1982 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Повідомляється, що в середу Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що за перші п'ять місяців 2019 року в країні припадало в середньому 54,4 мм опадів, що стало найнижчим рівнем за 37 років. Засуха, як очікують в Північній Кореї, триватиме до кінця травня.

Раніше у доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН говорилося, що близько 40% населення Північної Кореї опинилися перед загрозою голоду.

Всесвітня продовольча програма збирає гуманітарну допомогу для жителів околиць Пхеньяну.

За словами представника ЗПС Ерве Верхозеля, запасів продовольства до Північної Кореї не вистачить до наступного врожаю - для забезпечення 25-мільйонного населення не вистачає близько 1,4 млн тонн продуктів харчування.

Він заявив, що через посуху, сильної спеки і повені останній урожай виявився гіршим за десятиліття. Підкреслюється, що багато сімей - в деяких районах 43% населення страждають від хронічного недоїдання, так кожна п'ята дитина відстає в розвитку. Державний пайок був зменшений з 380 до 300 грамів в день.

Нагадаємо, в жовтні 2009 року ООН прийняла рішення надати продукти харчування для жителів Північної Кореї в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Зазначалося, що забезпечити продовольством вдасться понад 2 млн осіб з 9 млн тих, хто потребував такої допомоги. Експерт ООН щодо Північної Кореї Вітіт Мунтабхорна також підкреслював, що приблизно 40% жителів КНДР страждають від голоду.

 

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