В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получить

Жители Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва на взрывоопасных предметах, могут получить выплаты. Речь идет об единовременной компенсации и ежегодной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram .

Нужно подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты, местные власти или ЦПАУ. Это следует сделать не позднее 60 месяцев после установления инвалидности. Копии каких документов нужно подавать:

Сумма выплат зависит от группы инвалидности, полученной из-за подрыва на российской взрывчатке. Как получить помощь?

Размер единовременной поддержки - от трех до пяти прожиточных минимумов. Для лиц, потерявших трудоспособность, пособия на оздоровление - 35% - 40% от прожиточного минимума

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