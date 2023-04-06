RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получить

Фото: жители Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва на российской мине, могут получить помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жители Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва на взрывоопасных предметах, могут получить выплаты. Речь идет об единовременной компенсации и ежегодной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

Размер единовременной поддержки - от трех до пяти прожиточных минимумов. Для лиц, потерявших трудоспособность, пособия на оздоровление - 35% - 40% от прожиточного минимума

Сумма выплат зависит от группы инвалидности, полученной из-за подрыва на российской взрывчатке.

Как получить помощь?

Нужно подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты, местные власти или ЦПАУ. Это следует сделать не позднее 60 месяцев после установления инвалидности.

Копии каких документов нужно подавать:

  • Паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
  • Карточка налогоплательщика;
  • Справка медико-социальной экспертной комиссии о группе и причине инвалидности (для детей - заключение врачебно-консультативной комиссии по установлению категории "ребенок с инвалидностью").

Ранее мы объясняли, как получить помощь временно нетрудоспособным работникам.

Также напомним, что в Украине будут проверять переселенцев касательно получения неправомерной помощи

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати