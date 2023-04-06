У Херсонській області передбачені компенсації за підрив на міні: як отримати

Жителі Херсонської області, які постраждали через підрив на вибухонебезпечних предметах, можуть отримати виплати. Йдеться про одноразову компенсацію та щорічну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Херсонську обласну військову адміністрацію в Тelegram.
Розмір одноразової підтримки - від трьох до пʼяти прожиткових мінімумів. Для осіб, які втратили працездатність, допомоги на оздоровлення - 35% - 40% від прожиткового мінімуму
Сума виплат залежить від групи інвалідності, отриманої через підрив на російській вибухівці.
Як отримати допомогу?
Потрібно подати заяву та пакет документів до органів соціального захисту, місцевої влади або ЦНАПу. Це слід зробити не пізніше ніж через 60 місяців після встановлення інвалідності.
Копії яких документів потрібно подавати:
Раніше ми пояснювали, як отримати допомогу тимчасово непрацездатним працівникам.
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