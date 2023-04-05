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Лубинец объяснил, как получить помощь временно нетрудоспособным работникам

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Киев, Среда 05 апреля 2023 16:21
Лубинец объяснил, как получить помощь временно нетрудоспособным работникам Фото: Лубинец объяснил, как получить помощь временно нетрудоспособным работникам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Право на выплаты по временной потере работоспособности имеют застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Лубинец отметил, чтобы получить помощь нужна медицинская справка о временной потере трудоспособности или документе об установлении опеки над ребенком.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в размере:

  • 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;
  • 60% средней заработной платы – от 3 до 5 лет;
  • 70% средней заработной платы – от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы выплачивают:

  • людям со страховым стажем более 8 лет;
  • отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • одному из родителей или лицу, которое их заменяет, которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

Для получения финансирования по листкам нетрудоспособности от Пенсионного фонда работодателю по-прежнему необходимо подать заявление, содержащее информацию о начисленных застрахованным лицам средства. Оплата листков нетрудоспособности производится, как это было и раньше, 5 дней за счет собственных средств, начиная с шестого дня – за счет страховых средств.

ПФУ осуществляет финансирование страхователей в течение 3 рабочих дней после поступления заявления-расчета. Работодатель выплачивает пособие по временной нетрудоспособности для выплаты заработной платы.

Напомним, что в Минреинтеграции объяснили, почему переселенцам могут задерживать выплаты

Также ранее мы писали о том, какие группы детей получают льготы на питание в школах и садах.

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