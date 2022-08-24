Жителі Херсонської області зривають підготовку окупантів до "референдумів"

"У Херсонській області опір місцевих заважає росіянам провести всі організаційні заходи з підготовки фейкового волевиявлення ("референдумів" - ред.)", - заявили в ОК.

Уточнюється, що в окупаційних адміністрацій виникають проблеми з базами виборців і матеріально-технічною базою, які необхідні для псевдореферендумів.

В ОК "Південь" підкреслюють, що ворог не досяг успіху навіть у Генічеську, який став експериментальним майданчиком для всіх його планів.

"Центр опору закликає громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях бойкотувати псевдореферендум, щоб не допомагати росіянам створювати картинку для їх пропаганди", - зазначають в Оперативному командуванні.