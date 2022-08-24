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Жителі Херсонської області зривають підготовку окупантів до "референдумів"

Фото: жителі Херсонської області зривають підготовку окупантів до "референдуму" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованих районах Херсонської області місцеві жителі перешкоджають підготовці загарбників до псевдореферендумів про приєднання до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У Херсонській області опір місцевих заважає росіянам провести всі організаційні заходи з підготовки фейкового волевиявлення ("референдумів" - ред.)", - заявили в ОК.

Уточнюється, що в окупаційних адміністрацій виникають проблеми з базами виборців і матеріально-технічною базою, які необхідні для псевдореферендумів.

В ОК "Південь" підкреслюють, що ворог не досяг успіху навіть у Генічеську, який став експериментальним майданчиком для всіх його планів.

"Центр опору закликає громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях бойкотувати псевдореферендум, щоб не допомагати росіянам створювати картинку для їх пропаганди", - зазначають в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсонській області пропагандистські канали щодня інформують про підготовку та проведення так званого "референдуму" і приєднання до Росії.

Також ми писали, що російські окупанти на Херсонщині вдаються до "креативних" рішень під час підготовки до "референдуму". Заманити місцевих на голосування планують за гроші.

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Херсонская областьРеферендумВійна Росії проти України