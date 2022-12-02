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Жители Херсона сообщают о взрывах

Фото: в Херсоне 2 декабря прогремели взрывы (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей освобожденного Херсона утром 2 декабря снова сообщают о взрывах. Причины пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Следует отметить, что в Херсоне и области не объявлена воздушная тревога. Местные власти и военные пока не комментировали взрывы в городе.

Напомним, что российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон и область. Вчера враг 12 раз обстреливал город, в результате чего погиб один человек, еще один ранен.

Также отметим, что жителей наиболее опасных районов Херсонской области призывают эвакуироваться из-за постоянных атак врага.

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