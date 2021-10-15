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У Німеччині завершилися попередні переговори про створення коаліції

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П'ятниця 15 жовтня 2021 17:25
У Німеччині завершилися попередні переговори про створення коаліції Фото: кандидат в канцлери Німеччини від СДПН Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП) і партія "Союз-90"/"Зелені" заявили, що готові почати офіційні переговори, щоб сформувати коаліцію. Таке рішення оголосили глави делегацій трьох політичних сил після сьогоднішньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Партії підготували 12-сторінковий документ, що узагальнює проміжні підсумки.

За словами кандидата в канцлери Німеччини від СДПН Олафа Шольца, сторонам вдалося досягти "дуже хорошого результату".

Вранці в п'ятницю представники СДПН, ВДП і "зелених" провели окремі зустрічі, щоб дати оцінку минулим зондуючим переговорам. Потім відбулося спільне обговорення за участю всіх зацікавлених партій.

Попередні переговори проводили для того, щоб зміцнити довіру, а також прояснити спільні погляди і перешкоди на шляху можливої співпраці.

Далі сторони приступлять до коаліційних переговорів, які в ідеалі повинні привести до укладення коаліційної угоди - обов'язкового документа, який стане "дорожньою картою" правлячої коаліції на найближчі чотири роки.

Нагадаємо, що соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.

Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.

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