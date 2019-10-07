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Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмайера без наслідків, - Яременко

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 08:05
Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмайера без наслідків, - Яременко
Фото: Богдан Яременко (Facebook)

Україна повинна буде імплементувати в законодавство суть документа

Україна не зможе без наслідків відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмаєра по Донбасу. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

За його словами, прийнята Леонідом Кучмою в Мінську "формула Штайнмаєра" тепер несе для України певні політичні зобов'язання.

"Ми тепер без певних наслідків не зможемо відмовитися від своїх слів", - сказав депутат.

Він зазначив, що лист Кучми Спеціальному представнику голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групй Мартіну Сайдику не є зобов'язуючим, він показує певну позицію.

"І якщо ми країна, яка себе поважає, ми повинні її дотримуватися. Щось подібне вже зафіксовано в Мінських домовленостях. І самі Мінські домовленості, хоча з моєї точки зору і не є міжнародним договором, але політично вони нас зобов'язують", - підкреслив Яременко.

Так, у преамбулі до двох абзаців самої формули йдеться про її імплементацію в українське законодавство. За словами нардепа, формулювання в законі повинне відображати суть узгодженої "формули Штайнмаєра", але не зобов'язане бути дослівним.

"Окремі слова можна правити, суть - ні. Адже це матиме наслідки не тільки у вигляді реакції Росії та продовження війни, а викличе і реакцію Заходу... Повторюся: якщо ми позиціонуємо себе як серйозні міжнародні гравці, які не просто звинувачують Росію в тому, що вона не тримає свого слова, а ще й самі дотримуються даного нами слова, то ми не можемо запропонувати редакцію, яка змінювала б суть домовленості", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра мітингували біля будівлі Офісу президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Порошенко прийшов на віче проти капітуляції У центрі Києва проходить акція проти "формули Штайнмайєра"
Новини України формула Штайнмаєра
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