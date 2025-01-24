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Российский завод "Кремний" в Брянской области приостановил работу после атаки

Брянск, Пятница 24 января 2025 11:41
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Российский завод "Кремний" в Брянской области приостановил работу после атаки Фото: завод "Кремний" в Брянской области приостановил работу (group-kremny ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский завод "Кремний ЭЛ" в Брянской области атаковали дроны ночью 24 января. Завод приостановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

Российские СМИ передают, что завод "Кремлий ЭЛ" в пятницу, 24 января, приостановил работу. По сообщениям россиян, часть производственных зданий предприятия была повреждена в результате атаки дронов.

"Завод "Кремний" приостанавливает работу в Брянске после ряда попаданий этой ночью. Он в ТОП-2 производителей микроэлектроники для ракет и ПВО в РФ", - написал Коваленко.

Как отмечал руководитель ЦПД ранее, на заводе "Кремний ЭЛ" производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС, РЭБ и российских дронов.

Telegram-канал Astra пишет, что в Брянске также было повреждено здание следственного комитета РФ.

"Взрывная" ночь в России

Россияне этой ночью пожаловались на массированную атаку дронов. Минобороны РФ утверждает, что якобы было ликвидировано и уничтожено более 120 дронов. При этом 37 беспилотников якобы сбили в Брянской области.

В сети еще ночью публиковали информацию о попадании в завод "Кремний" в Брянской области. Местные жители публиковали кадры взрыва и пожара в районе завода. Этот завод был неоднократно атакован ранее.

Кроме того, в Рязанской области были поражены нефтеперерабатывающий завод и завод.

Подробнее о ночных взрывах в России и куда долетели дроны - в материале РБК-Украина.

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