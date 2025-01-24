Российский завод "Кремний" в Брянской области приостановил работу после атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

Российские СМИ передают, что завод "Кремлий ЭЛ" в пятницу, 24 января, приостановил работу. По сообщениям россиян, часть производственных зданий предприятия была повреждена в результате атаки дронов.

"Завод "Кремний" приостанавливает работу в Брянске после ряда попаданий этой ночью. Он в ТОП-2 производителей микроэлектроники для ракет и ПВО в РФ", - написал Коваленко.

Как отмечал руководитель ЦПД ранее, на заводе "Кремний ЭЛ" производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС, РЭБ и российских дронов.

Telegram-канал Astra пишет, что в Брянске также было повреждено здание следственного комитета РФ.