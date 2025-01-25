Жители Брянской области жалуются на работу российской ПВО: перехват разговора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

В добытом украинской разведкой радиоперехвате жительница Брянской области РФ жалуется на работу расчетов российской противовоздушной обороны.

Как отмечает ГУР, оккупанты продолжают сбивать воздушные цели прямо над жилой застройкой, что наносит ущерб населению.

Женщина в перехваченном разговоре рассказывает о знакомом, который пожаловался, что во двор залетели семь дронов, а в результате работы российской ПВО были уничтожены два стеклопакета и пластик.

"У меня два окна вылетело уличных. Слетел весь пластик, значит, передок весь этот на доме, навес какой-то, говорит... чуть моя жена с детьми не погибли, понимаешь", - пересказывает слова знакомого россиянка.