Жителі Бердянська протестують проти окупації. Вимагають від військових РФ залишити місто
Через російську окупацію Бердянська місцеві жителі вийшли на мирний мітинг. Вони вимагають від російських військ залишити місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОДА.
Повідомляється, що станом на 13:00 російські війська знаходяться на території міста та у будівлях виконкому і Національної поліції. Вони пересуваються на військовій техніці, а на околицях Бердянська розташована військова зброя.
"Прямо зараз перед будівлею виконкому проходить мирний мітинг. Люди вийшли під стіни мерії з основними вимогами: покинути адміністративні будівлі та залишити місто Бердянськ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Бердянськ окуповано, але міська влада відмовилася співпрацювати з ворогом.
Також стало відомо, що російські окупанти у Бердянську розстріляли мирного мешканця за те, що він не дав їм мобільний телефон, щоб зателефонувати додому.