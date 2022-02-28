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Бердянськ окупований. Міська влада відмовилася співпрацювати з ворогом

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Бердянськ, Понеділок 28 лютого 2022 09:15
Бердянськ окупований. Міська влада відмовилася співпрацювати з ворогом Фото: війська РФ окупували Бердянськ (Spencer Platt / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська окупували місто Бердянськ в Запорізькій області та розмістили техніку в різних громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.

Згідно з оперативною інформацією по Бердянському району станом на сьому ранку понеділка, 28 лютого від місцевої РДА - район окупований військами РФ.

"З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по домівках у пошуках телефонів", - йдеться в повідомленні.

При захопленні противником міста був убитий один охоронець підприємства "Бердянські жниварки", а другий отримав поранення.

"Бердянський відділ поліції розформований. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився", - розповіли в райдержраді.

Місцеві жителі фіксували вночі переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також почався рух.

Також повідомляється, що в громадах Бердянська періодичні проблеми зі зв'язком.

Раніше повідомлялося, що російські війська були вибиті з Волновахи на Донеччині, куди заходили в неділю вдень, але отримали відсіч від ЗСУ.

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