Жители Бердянска протестуют против оккупации. Требуют от военных РФ покинуть город

Из-за российской оккупации Бердянска местные жители вышли на мирный митинг. Они требуют от российских войск покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОГА.

Сообщается, что по состоянию на 13:00 российские войска находятся на территории города и в зданиях исполкома и Национальной полиции. Они передвигаются на военной технике, а в окрестностях Бердянска расположено военное оружие.

"Прямо сейчас перед зданием исполкома проходит мирный митинг. Люди вышли под стены мэрии с основными требованиями: покинуть административные здания и покинуть город Бердянск", - говорится в сообщении.