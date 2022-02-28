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Жители Бердянска протестуют против оккупации. Требуют от военных РФ покинуть город

Новина українською →
Бердянск, Понедельник 28 февраля 2022 13:53
Жители Бердянска протестуют против оккупации. Требуют от военных РФ покинуть город Фото: Бердянск оккупировали российские военные (facebook com berdyanskcc)
Автор: Артем Горовенко

Из-за российской оккупации Бердянска местные жители вышли на мирный митинг. Они требуют от российских войск покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОГА.

Сообщается, что по состоянию на 13:00 российские войска находятся на территории города и в зданиях исполкома и Национальной полиции. Они передвигаются на военной технике, а в окрестностях Бердянска расположено военное оружие.

"Прямо сейчас перед зданием исполкома проходит мирный митинг. Люди вышли под стены мэрии с основными требованиями: покинуть административные здания и покинуть город Бердянск", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Бердянск оккупирован, но городские власти отказались сотрудничать с врагом.

Также стало известно, что российские оккупанты в Бердянске расстреляли мирного жителя за то, что он не дал им мобильный телефон, чтобы позвонить домой.

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