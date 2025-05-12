Жители Белгородщины "подставляют" авто под дроны: губернатор грозит тюрьмой
Жители Белгородской области специально оставляют на улице свои старые автомобили в надежде, что их повредят дроны. Так они пытаются получить компенсации.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
"Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют - хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не деть, не продать", - рассказал Гладков.
Он потребовал, чтобы во время подомовых обходов жителей просили прятать свои автомобили в гаражи.
Также, по словам губернатора, в Белгородской области формируются группы из жителей, которые требуют отселения, "пока еще не закончилась война", чтобы не жить в старых домах.
Гладков обратился к чиновникам с призывом предупреждать жителей, что если такие махинации будут продолжаться, за это, в частности, грозит уголовная ответственность.
"У нас нет задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей - в этих направлениях. У нас есть задача помочь жителям справиться с крайне сложной ситуацией через меры федеральной, региональной мер поддержки. Но мошеннические действия начинают повторяться все чаще и чаще", - добавил он.
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