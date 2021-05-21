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Грозові дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 08:00
Грозові дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують, що сьогодні відійдуть грозові дощі, але ненадовго.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні буде сухо та сонячно у всіх областях. У західних регіонах сьогодні буде тепло, вдень +17+20, а вночі +5+9. На півдні країни вдень очікується +17+22, а вночі +10+14. Тільки в Одеській області буде гроза з дощем.

У центрі країни вдень буде +17+21, а вночі +8+11. На півночі країни вдень буде +17+19, а вночі +7+9. У східних областях, як очікується, буде спека. Вдень там буде +21+25, а вночі +10+14.

Грозові дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також сонячно та сухо. Вдень очікується +17+19, а вночі +9+11.

Грозові дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптична ситуація зміниться, на Україну насувається антициклон VESNA.

Зазначимо, Україна зараз перебуває у полі зниженого тиску, що спричиняє дощі та грози. Вже у п'ятницю-суботу, 21-22 травня, дощі припиняться, але значного потепління не очікується.

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