Грозові дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

В Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують, що сьогодні відійдуть грозові дощі, але ненадовго.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні буде сухо та сонячно у всіх областях. У західних регіонах сьогодні буде тепло, вдень +17+20, а вночі +5+9. На півдні країни вдень очікується +17+22, а вночі +10+14. Тільки в Одеській області буде гроза з дощем.

У центрі країни вдень буде +17+21, а вночі +8+11. На півночі країни вдень буде +17+19, а вночі +7+9. У східних областях, як очікується, буде спека. Вдень там буде +21+25, а вночі +10+14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також сонячно та сухо. Вдень очікується +17+19, а вночі +9+11.