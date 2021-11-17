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Повені в Канаді та США призвели до відключень. Стало відомо про першу жертву

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Канада, США, Середа 17 листопада 2021 06:17
Повені в Канаді та США призвели до відключень. Стало відомо про першу жертву Фото: зсуви в Канаді призвели до першої жертви (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сильний шторм, що обрушився на північний захід Тихого океану, призвів до повеней і зсувів в канадській Британській Колумбії і штаті Вашингтон в США. В результаті стихії загинула жінка, ще кілька людей зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Королівська канадська кінна поліція підтвердила, що було виявлено тіло жінки на місці зсуву. Ще кілька людей зникли безвісти, проте точна кількість поки невідома.

"Загальна кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не підтверджена, проте слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти людей і вважають, що в результаті зсуву могли бути втрачені і інші зайняті транспортні засоби", - сказала сержант Джанель Шойхет.

На північ від Беллінгема влада заявила, що одна людина пропала безвісти після того, як її бачили в паводкових водах, коли вона чіплялася за дерево.

На південь від кордону в штаті Вашингтон без електрики залишаються десятки тисяч домашніх господарств і підприємств. За словами офіційних осіб, майже 50 000 споживачів електроенергії в штаті Вашингтон відключені від електрики. Також зсуви і повені і змусили закрити головну автомагістраль західного узбережжя з півночі на південь недалеко від канадського кордону.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан в 14 округах. За його словами, відділ управління надзвичайними ситуаціями штату за підтримки Національної гвардії Вашингтона координуватиме відповідні заходи.

Порт Ванкувера, найбільший в Канаді, оголосив, що повінь паралізувала всі залізничні колії, що може вплинути на постачання зерна, вугілля і поташу.

Також був зупинений трубопровід TransMountain, по якому транспортується 300 000 барелів нафти в день.

Нагадаємо, що у Канаді сталася повінь. Через це сотні людей застрягли на дорогах.

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