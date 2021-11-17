Повені в Канаді та США призвели до відключень. Стало відомо про першу жертву

Сильний шторм, що обрушився на північний захід Тихого океану, призвів до повеней і зсувів в канадській Британській Колумбії і штаті Вашингтон в США. В результаті стихії загинула жінка, ще кілька людей зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Королівська канадська кінна поліція підтвердила, що було виявлено тіло жінки на місці зсуву. Ще кілька людей зникли безвісти, проте точна кількість поки невідома.

"Загальна кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не підтверджена, проте слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти людей і вважають, що в результаті зсуву могли бути втрачені і інші зайняті транспортні засоби", - сказала сержант Джанель Шойхет.

На північ від Беллінгема влада заявила, що одна людина пропала безвісти після того, як її бачили в паводкових водах, коли вона чіплялася за дерево.

На південь від кордону в штаті Вашингтон без електрики залишаються десятки тисяч домашніх господарств і підприємств. За словами офіційних осіб, майже 50 000 споживачів електроенергії в штаті Вашингтон відключені від електрики. Також зсуви і повені і змусили закрити головну автомагістраль західного узбережжя з півночі на південь недалеко від канадського кордону.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан в 14 округах. За його словами, відділ управління надзвичайними ситуаціями штату за підтримки Національної гвардії Вашингтона координуватиме відповідні заходи.

Порт Ванкувера, найбільший в Канаді, оголосив, що повінь паралізувала всі залізничні колії, що може вплинути на постачання зерна, вугілля і поташу.