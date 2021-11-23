Жителів Великобританії попередили про ризик повеней цієї зими

Жителів Великобританії попередили про те, що ця зима буде вологішою, ніж зазвичай. У наступні місяці буде багато дощів, що може призвести до повеней .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Згідно з прогнозом Метеорологічного бюро, вологими будуть січень та лютий наступного року.

Глава відділу з непередбачених обставин у Метеорологічного бюро Уілл Ланг попередив, що ця зима буде вологішою, ніж зазвичай.

"Якщо подивитися на глобальні фактори, що впливають на погоду у Великій Британії, можна помітити, що ця зима може бути більш вологою, ніж зазвичай. Хоча ці більш вологі умови найбільш ймовірні в січні та лютому наступного року, подробиці стануть більш ясними ближче до цього часу", - сказав він.

Він також зазначив, що про 1,5 мільйона господарств, які перебувають під загрозою затоплення, не готові до стихії. За його словами, вони становлять близько 30% будинків, що знаходяться в зоні ризику. Лише 70% домогосподарств у зонах ризику зробили деякі кроки для підготовки до повенів.

Керолайн Дуглас, виконавчий директор з повенів в Агентстві з навколишнього середовища, попередила, що настав час діяти та готуватися до стихії.

"Для населення життєво важливо вийти в Інтернет і перевірити, чи не наражаються вони на ризик, підписатися на попередження Агентства з навколишнього середовища і знати, що робити у разі повені", - сказала вона.