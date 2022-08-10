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Мешканців Сумської області попереджають про загрозу обстрілу

Фото: мешканців Сумської області попереджають про загрозу обстрілу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Існує загроза артилерійського обстрілу Хотінської та Сумської громади з боку російських окупантів. Українців просять пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Він зазначив, що росіяни можуть атакувати Хотінську громаду, а також села Верхнє та Нижнє Піщане, Стецьківка Сумської громади. Тому мешканців населених пунктів просять перебувати в укриттях.

Нагадаємо, російські окупанти з самого ранку 10 серпня обстрілюють Сумську область. Зокрема, атаки зазнала Білопільська громада.

Окрім цього, 9 серпня росіяни обстріляли сім громад Сумської області, в результаті чого дві людини отримали поранення.

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Сумская область