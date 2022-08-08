Жителів Нікополя попередили про нові вкидання росіян і назвали мету

Російські окупанти запустили нову інформаційно-психологієчкую операцію (ІПСО) проти жителів Нікопольського району та Дніпропетровської області в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника місцевої районної Військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Повідомлення поширюються російськими ботами в соцмережах.

За його словами, окупанти намагаються переконати, що жителям Нікополя нібито наплювати на жителів Кам'янки, Водяного, Енергодара і навпаки.

"Мета - зруйнувати спілкування між нами і заблокувати отримання інформації з окупованих територій", - написав Євтушенко.

Глава рову показав скрін повідомлення з вкиданнями.

Нагадаємо, в ніч проти 7 серпня росіяни також вели обстріли в напрямку Нікополя, в районі Червоногригорівки. А в результаті бойових дій вдень три села залишилися без води.

Також вчора місцевих жителів Нікополя закликали перевірити Смартфони своїх дітей на предмет встановленого додатка з квест-завданнями з фотографування місцевості. Цей додаток використовують російські спецслужби.

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