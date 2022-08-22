Жителів населених пунктів біля Каховської ГЕС попередили про провокацію росіян

У понеділок, 22 серпня, вдень жителів населених пунктів, які знаходяться на березі Каховської ГЕС, закликали покинути вулиці через провокацію росіян в районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольського рову Євгена Євтушенка в Telegram .

"На протилежному березі водосховища армією РФ здійснена провокація. По можливості, покиньте вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей", - заявив Євтушенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в неділю, 21 серпня, Збройні Сили України завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.

Також ми писали, що російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріли ЗСУ Каховської ГЕС нібито можуть створити ядерну катастрофу.

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