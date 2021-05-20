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Грози почнуть відступати, а температура підніметься до +22: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 20 травня 2021 08:00
Грози почнуть відступати, а температура підніметься до +22: прогноз погоди на сьогодні Фото: дощі почнуть відступати, але все ще будуть спостерігатися на більшій частині України (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в четвер, 20 травня, погода почне поліпшуватися. Дощі і грози відступлять з ряду областей, температура повітря підніметься місцями до +22 градусів.

Про це свідчить Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На більшій частині території країни все ще будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, місцями з грозами. Однак у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде сухо.

Температура повітря вдень на заході складе + 14 + 18 градусів, вночі + 8 + 11. У центральних регіонах днем ​​буде від +16 до +19, на півночі + 15 + 18, вночі + 10 + 12. На сході мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть + 19 + 22 вдень, вночі + 10 + 12. У південних областях температура повітря вдень коливатиметься: + 14 + 16 в Одеській, + 16 + 18 в Миколаївській, + 19 + 21 в Херсонській областях, в Криму температура повітря вдень прогріється до + 21 + 23 градусів. Вночі + 9 + 14.

Грози почнуть відступати, а температура підніметься до +22: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні дощів і гроз не передбачається. Очікується мінлива хмарність. Вдень температура складе + 17 + 19 градусів, вночі + 10 + 12.

Грози почнуть відступати, а температура підніметься до +22: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, до Львівської області в результаті негоди затопило вулиці та будинки.

Також повідомлялося, що в Україні вчора попереджали про значне посилення дощу, а також штормовий вітер.

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