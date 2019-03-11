Жителів Києва закликають бути обережними через посилення вітру

Сильний вітер утримається до кінця доби
В Киеве до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), в связи с чем киевлян призывают быть осторожными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
В управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей города соблюдать основных рекомендаций во время сильного ветра:
Кроме того, жителей города призывают, при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.
Напомним, сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек.
РБК-Украина писало, что непогода в Львове уже нанесла значительный ущерб. В частности, сильный ветер сваливает деревья, срывает крыши, по меньшей мере на одну машину упало дерево и еще на две ветер отбросил мусорный бак.