Жителів Києва закликають бути обережними через посилення вітру

Сильний вітер утримається до кінця доби

В Киеве до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), в связи с чем киевлян призывают быть осторожными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей города соблюдать основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Кроме того, жителей города призывают, при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек.

РБК-Украина писало, что непогода в Львове уже нанесла значительный ущерб. В частности, сильный ветер сваливает деревья, срывает крыши, по меньшей мере на одну машину упало дерево и еще на две ветер отбросил мусорный бак.