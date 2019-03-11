ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сьогодні очікується дощ і сильний вітер

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 10:13
У Києві сьогодні очікується дощ і сильний вітер
Фото: у Києві очікується сильний вітер (pixabay.com)

Погода у Києві 11 березня погіршиться через дощ і вітер

За прогнозами синоптиків, погода в Києві 11 березня погіршиться, очікується дощ і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні в Києві хмарно з проясненнями, вдень від +7 до +9. Також очікується дощ, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

У КМДА просять мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів.

Крім того, в ДСНС попередили, що у зв'язку зі снігопадом і хуртовиною в східній частині Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується висока лавинна небезпека (4 рівень).

 

Погода на сьогодні: в Україні, крім півдня, очікуються дощі, температура до +17
Новини України КиївветерПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся