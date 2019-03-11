У Києві сьогодні очікується дощ і сильний вітер

Фото: у Києві очікується сильний вітер (pixabay.com)

Погода у Києві 11 березня погіршиться через дощ і вітер

За прогнозами синоптиків, погода в Києві 11 березня погіршиться, очікується дощ і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні в Києві хмарно з проясненнями, вдень від +7 до +9. Також очікується дощ, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

У КМДА просять мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів.

Крім того, в ДСНС попередили, що у зв'язку зі снігопадом і хуртовиною в східній частині Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується висока лавинна небезпека (4 рівень).