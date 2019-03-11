У Києві сьогодні очікується дощ і сильний вітер

Погода у Києві 11 березня погіршиться через дощ і вітер
За прогнозами синоптиків, погода в Києві 11 березня погіршиться, очікується дощ і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що сьогодні в Києві хмарно з проясненнями, вдень від +7 до +9. Також очікується дощ, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.
У КМДА просять мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів.
Крім того, в ДСНС попередили, що у зв'язку зі снігопадом і хуртовиною в східній частині Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується висока лавинна небезпека (4 рівень).