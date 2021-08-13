Окуповану Керч затопило водою

В окупованому Криму пройшли сильні дощі. В результаті негоди затопило місто Керч.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Кримінформ ".

У місті підтоплені центральні вулиці, рух по них перекрито. Вранці на лінію не вийшов електротранспорт.

Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити. Місцева влада радить жителям сьогодні утриматися від поїздок на особистому транспорті.

Синоптики попередили, що над морем можуть формуватися смерчі. Пік злив у Керчі припаде на 13 серпня з 09:00 до 15:00. Причиною негоди є утворення мезоциклону.