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Окуповану Керч затопило водою

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Керч, П'ятниця 13 серпня 2021 09:29
Окуповану Керч затопило водою Фото: Керч накрила злива (crimea-news)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму пройшли сильні дощі. В результаті негоди затопило місто Керч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримінформ".

У місті підтоплені центральні вулиці, рух по них перекрито. Вранці на лінію не вийшов електротранспорт.

Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити. Місцева влада радить жителям сьогодні утриматися від поїздок на особистому транспорті.

Синоптики попередили, що над морем можуть формуватися смерчі. Пік злив у Керчі припаде на 13 серпня з 09:00 до 15:00. Причиною негоди є утворення мезоциклону.

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