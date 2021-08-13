Повені в Криму: загинули дві людини
Фото: Крим накрила повінь (Crimea.news)
У Криму йдуть сильні зливи, в результаті яких утворилася повінь. "Влада" повідомила про жертви непогоди.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
"Влада" в Криму повідомила, що в червні-липні загинули дві людини, одна зникла безвісти, ще більше 4 тисяч постраждали в результаті підтоплень в Криму.
Як повідомляє "Крим.Реалія", жителів півострова закликають бути готовими до евакуації, запастися продуктами, медикаментами і скласти речі першої необхідності.
Нагадаємо, в окупованому Криму пройшли сильні дощі. В результаті негоди затопило місто Керч.