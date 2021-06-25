Жителів Ізраїлю через новий штам знову зобов'яжуть носити маски в приміщенні

В Ізраїлі з початку наступного тижня громадяни знову мають носити маски в приміщеннях. До такого рішення прийшли через зростання числа заражень штамом коронавірусу "Дельта" .

Влада Ізраїлю прийняла таке рішення після того, як в країні виявили 169 випадків зараження COVID-19 за добу, чого не було вже кілька місяців.

Людям також не рекомендують літати за кордон, особливо з дітьми, яких не прищепили проти COVID-19.

Незалежно від зробленого щеплення ізраїльтян закликають здавати ПЛР-тест, якщо їм відомо, що вони контактували із зараженою людиною.

Уповноважений з боротьби з COVID-19 Нахман Еш, відповідальний за вакцинацію населення в Ізраїлі, заявив, що неможливо запобігти поширенню нових штамів в країні, поки кордони залишаються відкритими, враховуючи, що колективного імунітету у ізраїльтян поки немає. Він сформується після того, як імунізують 80% громадян. Закривати кордони також не планується.

Вважається, що 70% нових випадків зараження являє собою штам коронавірусу, який отримав назву "Дельта", вперше виявлений в Індії.