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Жителів Ізраїлю через новий штам знову зобов'яжуть носити маски в приміщенні

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Ізраїль, П'ятниця 25 червня 2021 06:40
Жителів Ізраїлю через новий штам знову зобов'яжуть носити маски в приміщенні Фото: в Ізраїль повертаються маски (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Ізраїлі з початку наступного тижня громадяни знову мають носити маски в приміщеннях. До такого рішення прийшли через зростання числа заражень штамом коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє The Times of Israel.

Влада Ізраїлю прийняла таке рішення після того, як в країні виявили 169 випадків зараження COVID-19 за добу, чого не було вже кілька місяців.

Людям також не рекомендують літати за кордон, особливо з дітьми, яких не прищепили проти COVID-19.

Незалежно від зробленого щеплення ізраїльтян закликають здавати ПЛР-тест, якщо їм відомо, що вони контактували із зараженою людиною.

Уповноважений з боротьби з COVID-19 Нахман Еш, відповідальний за вакцинацію населення в Ізраїлі, заявив, що неможливо запобігти поширенню нових штамів в країні, поки кордони залишаються відкритими, враховуючи, що колективного імунітету у ізраїльтян поки немає. Він сформується після того, як імунізують 80% громадян. Закривати кордони також не планується.

Вважається, що 70% нових випадків зараження являє собою штам коронавірусу, який отримав назву "Дельта", вперше виявлений в Індії.

Нагадаємо, директор Європейського центру профілактики і контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам " Дельта" складе 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.

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