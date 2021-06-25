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Жителей Израиля из-за нового штамма вновь обяжут носить маски в помещении

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Израиль, Пятница 25 июня 2021 06:40
Жителей Израиля из-за нового штамма вновь обяжут носить маски в помещении Фото: в Израиль возвращаются маски (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Израиле с начала следующей недели граждане вновь должны будут носить маски в помещениях. К такому решению пришли из-за роста числа заражений штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Власти Израиля приняли такое решение после того, как в стране выявили 169 случаев заражения COVID-19 за сутки, чего не было уже несколько месяцев.

Людям также не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.

Вне зависимости от сделанной прививки израильтян призывают сдавать ПЦР-тест, если им известно, что они контактировали с зараженным человеком.

Уполномоченный по борьбе с COVID-19 Нахман Эш, отвечающий за вакцинацию населения в Израиле, заявил, что невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан. Закрывать границы также не планируется.

Считается, что 70% новых случаев заражения представляет собой штамм коронавируса, получивший название "Дельта", впервые выявленный в Индии.

Напомним, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что до конца августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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