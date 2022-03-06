Евакуація з Ірпеня. Внаслідок обстрілів загинули 8 людей
У неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів. Однак, коли люди виходили до евакуаційних автобусів, російські війська відкрили по них вогонь з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.
Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких – діти.
"На моїх очах 2 маленьких дітей і 2 дорослих загинули", - повідомив Маркушин.
Він також підкреслив, що Ірпінь продовжує воювати й не здається. Частину міста захопили загарбники, але інша частина тримає свої позиції.
Також завтра, 7 березня, о 10:00 буде наступна евакуація мешканців міста автобусами від Романівки.
"З 10:00 я буду з вами разом. Будь ласка, приходьте", - закликав мер.
Раніше ми повідомляли, що відомий 33-річний актор загинув в Ірпені, захищаючи Україну в лавах тероборони.
Також ми писали, що в Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації.
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