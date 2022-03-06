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Евакуація з Ірпеня. Внаслідок обстрілів загинули 8 людей

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Ірпінь, Неділя 06 березня 2022 19:57
Евакуація з Ірпеня. Внаслідок обстрілів загинули 8 людей Під час евакуації з Ірпеня загинули 8 людей (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів. Однак, коли люди виходили до евакуаційних автобусів, російські війська відкрили по них вогонь з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.

Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких – діти.

"На моїх очах 2 маленьких дітей і 2 дорослих загинули", - повідомив Маркушин.

Він також підкреслив, що Ірпінь продовжує воювати й не здається. Частину міста захопили загарбники, але інша частина тримає свої позиції.

Також завтра, 7 березня, о 10:00 буде наступна евакуація мешканців міста автобусами від Романівки.

"З 10:00 я буду з вами разом. Будь ласка, приходьте", - закликав мер.

Раніше ми повідомляли, що відомий 33-річний актор загинув в Ірпені, захищаючи Україну в лавах тероборони.

Також ми писали, що в Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації.

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