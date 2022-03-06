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З Ірпеня евакуюють місцеве населення: автобуси чекають у Романівці

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Неділя 06 березня 2022 10:44
З Ірпеня евакуюють місцеве населення: автобуси чекають у Романівці Фото: з Ірпеня евакуюють місцеве населення (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 6 березня, проводиться евакуація жінок, дітей та літніх людей з Ірпеня. Евакуаційні автобуси очікують людей з 10:00 у Романівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язок.

"Оскільки в місті проблеми зі зв'язком, просимо по можливості передати цю інформацію своїм сусідам і знайомим", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що Буча кілька діб без світла, тепла, зв'язку, Інтернету.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали. Значна кількість жителів знаходяться в підвалах. Доставити гуманітарні вантажі неможливо-громада в облозі ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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