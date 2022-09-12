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Мешканців Харкова через перебої зі світлом переселятимуть до гуртожитків: що відомо

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців тих багатоповерхівок Харкова, в яких може бути відсутнє електропостачання (а значить і опалення), у зв'язку з можливими перебоями переселятимуть до гуртожитків. Йдеться про будинки понад дев'ять поверхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Ми визначили частину гуртожитків, у які ми можемо сьогодні переселяти людей, для того, щоб вони могли провести там зиму, осінь, коли будуть холоди. Це стосується лічених мікрорайонів, тому що в основному до всіх будинків міста газ таки подається", - сказав він.

Терехов додав, що місту доведеться пройти найважчий опалювальний сезон за усі роки існування Харкова.

"Як би ми добре не готувалися до опалювального сезону, один приліт ракет до трансформаторних підстанцій, котелень, відключає цілі мікрорайони", - констатував він.

Нагадаємо, напередодні ввечері 11 вересня росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. У зв'язку з чим у різних районах Харкова зникло світло. А Харківська область опинилась повністю знеструмленою.

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Харків