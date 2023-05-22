Житель Одессы сдавал россиянам данные о ВСУ и волонтерах. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Одессы собирал информацию о местных волонтерах и известных украинских военных и передавал ее россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Мужчина разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ.
Также в социальных сетях информацию о волонтерах, которые оказывают помощь Силам обороны Украины и известных украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения других преступлений.
В судебном заседании он признал свою вину, но не раскаялся в совершенных преступлениях, учитывая свои идеологические предпочтения. Суд признал мужчину виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, другой житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.
Также жительница Донецкой области передавала представителю Генштаба РФ информацию об украинских военных. За это ее приговорили к 12 годам тюрьмы.
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