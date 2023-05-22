RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Житель Одессы сдавал россиянам данные о ВСУ и волонтерах. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Одессы собирал информацию о местных волонтерах и известных украинских военных и передавал ее россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Мужчина разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ.

Также в социальных сетях информацию о волонтерах, которые оказывают помощь Силам обороны Украины и известных украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения других преступлений.

"Пытаясь максимально использовать свой потенциал по сбору разведывательной информации, осужденный передавал белорусской журналистке данные о готовящихся подразделениях Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесской области", - говорится в сообщении.

В судебном заседании он признал свою вину, но не раскаялся в совершенных преступлениях, учитывая свои идеологические предпочтения. Суд признал мужчину виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, другой житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

Также жительница Донецкой области передавала представителю Генштаба РФ информацию об украинских военных. За это ее приговорили к 12 годам тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВооруженные силы УкраиныСудВойна в Украине