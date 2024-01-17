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Житель Донецкой области сдавал РФ данные о блокпостах ВСУ. Его отправили в тюрьму

Архивное фото: Житель Донецкой области сдавал РФ данные о блокпостах ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Константиновки Донецкой области передавал россиянам информацию о позициях ВСУ в городе. Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали дела

В июне 2022 года пророссийски настроенный мужчина через мобильное приложение "Telegram" посылал одному из своих собеседников текстовые сообщения о военнослужащих ВСУ, которые дислоцировались в городе.

Недовольный пребыванием украинских защитников на территории и окрестностях населенного пункта, он делился результатами собственных наблюдений за местами размещения их техники и вооружения.

Фото: Коллаборант (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"При этом отдельные акценты во время диалогов мужчина делал на расположении блокпостов и количестве присутствующих там бойцов", - говорится в заявлении.

Суд отправил мужчину в тюрьму

Жителю Константиновки вынесли приговор за распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины

"Он приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговора суда ярый любитель враждебной пропаганды ждал в следственном изоляторе", - сообщили в прокуратуре.

Приговоры для коллаборантов и предателей

Сегодня сообщалось, что житель Измаила добровольно согласился работать на Российскую Федерацию и сдавать спецслужбам информацию о стратегических объектах в Украине. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также чиновницу из Волчанска (Харьковская область) приговорили к пяти годам тюрьмы. Она сотрудничала с россиянами во время оккупации города.

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