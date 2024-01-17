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Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ. Його відправили до в'язниці

Архівне фото: Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Костянтинівки на Донеччині передавав росіянам інформацію про позиції ЗСУ в місті. Його засудили до 6,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

У червні 2022 року проросійськи налаштований чоловік через мобільний застосунок "Telegram" надсилав одному зі своїх співрозмовників текстові повідомлення про військовослужбовців ЗСУ, що дислокувалися в місті.

Незадоволений перебуванням українських захисників на території та околицях населеного пункту, він ділився результатами власних спостережень за місцями розміщення їхньої техніки та озброєння. 

Фото: Колаборант (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"При цьому окремі акценти під час діалогів чоловік робив на розташуванні блокпостів і кількості присутніх там бійців", - йдеться в заяві.

Суд відправив чоловіка до в'язниці

Жителю Костянтинівки винесли вирок за поширення інформації про розташування Збройних сил України

"Його засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі. На вирок суду затятий любитель ворожої пропаганди чекав у слідчому ізоляторі", - повідомили у прокуратурі.

Вироки для колаборантів і зрадників

Сьогодні повідомлялося, що житель Ізмаїла добровільно погодився працювати на Російську Федерацію і здавати спецслужбам інформацію про стратегічні об'єкти в Україні. Його засудили до 15 років тюрми.

Також чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.

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