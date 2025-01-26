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"Жирона" с Цыганковым проиграла матч за три минуты

Мадрид, Воскресенье 26 января 2025 17:37
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"Жирона" с Цыганковым проиграла матч за три минуты Фото: Виктор Цыганков (x.com/gironafc)
Автор: Андрей Костенко

"Жирона" обидно уступила в матче 21-го тура испанской Ла Лиги против "Райо Вальекано".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 - Хиль, 58

"Жирона", для которой непривычно и проблематично соревноваться на нескольких фронтах - в частности в национальном первенстве и Лиге чемпионов, пытается искать варианты. Но иногда это приводит к досадным неудачам.

Вот и в очередном матче Ла Лиги наставник каталонцев Мичел дал передохнуть украинцу Виктору Цыганкову, который впервые за последние три поединка остался за пределами основы. Из-за этого большая нагрузка легла на плечи других лидеров команды. Что тоже имело свои последствия.

Уже в первом тайме два футболиста гостей получили травмы. Сначала заменили защитника Дейли Блинда. А в перерыве - вместо травмированного вратаря Пауло Гассаниги вышел резервный голкипер Пау Лопес.

Несмотря на это, именно "Жирона" открыла счет в матче. В середине второго тайма Брайан Хиль на дальней штанге замкнул передачу Ивана Мартина. Однако удержать результат не удалось.

На 70-й минуте на поле появился Цыганков. И по иронии судьбы именно за время пребывания украинца на поле "Жирона" пропустила дважды. В течение трех минут дубль оформил нападающий хозяев Рэнди Нтека.

"Жирона" с 28-ю баллами осталась на 9-й строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате с 49-ю пунктами мадридский "Реал", который на четыре очка опережает земляков из "Атлетико".

Ранее Забарный присоединился к разгрому, а Миколенко покинул опасную зону в АПЛ.

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