АПЛ: Забарный приобщился к разгрому, Миколенко покинул опасную зону, "Арсенал" без Зинченко дожал аутсайдера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Англия, АПЛ, 23-й тур

"Борнмут" - "Ноттингем Форест" - 5:0

Голы: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенйо, 90+1

"Брайтон" - "Эвертон" - 0:1

Гол: Ндиайе, 42 (пенальти)

"Вулверхэмптон" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Калафьори, 74

Удаления: Гомеш (В), 71 - Льюис-Скелли (А), 43

"Борнмут" Ильи Забарного уверенно провел матч с "Ноттингем Форрест". Гости, которые шли в таблице третьими, пропустили уже на 9-й минуте от Джастина Клюйверта. После перерыва тремя точными ударами отметился Данго Уаттара. А уже в компенсированное время счет до неприличного довел Антуан Семеньо. Украинский защитник хозяев Забарный провел на поле все 90 минут.

"Борнмут" с 40-ю очками поднялся в таблице на шестое место, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ. Отставание от третьей строчки, на которой остался "Ноттингем" сократилось до четырех пунктов.

"Эвертон" Виталия Миколенко, который традиционно борется за выживание, неожиданно на выезде переиграл "Брайтон" из середины таблицы. Все решил гол с пенальти, который в конце первого тайма реализовал Илиман Ндиайе. Миколенко отыграл полный матч. "Эвертон" одержал вторую победу подряд и оторвался от зоны вылета на более-менее комфортные 7 очков.

"Арсенал" Александра Зинченко помучился с одним из аутсайдеров - "Вулверхэмптоном". На 43-й минуте "канониры" остались в меньшинстве, после того как 18-летний защитник Льюис-Скелли получил прямую красную за срыв перспективной атаки соперника. Гости испытывали проблемы, пока составы не сравнялись. На 71-й минуте "красную" увидел игрок "волков" Жоао Гомеш. А через три минуты победный мяч отправил в сетку прямой конкурент Зинченко за место в основе - итальянец Риккардо Калафьори. Что касается отечественного футболиста, он провел всю игру в запасе.

"Арсенал" продолжает чемпионскую гонку с "Ливерпулем", пока отставая от подопечных Арне Слота на шесть баллов.