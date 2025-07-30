Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет

Что стоит знать о воинском учете женщин

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат воинскому учету независимо от специализации.

Это касается не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, медицинских ассистентов, массажистов, операторов медицинского оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

Такие женщины, как и мужчины, состоящие на воинском учете, имеют право на отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить в случае:

воспитания трех и более несовершеннолетних детей;

ухода за ребенком с инвалидностью;

по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить службу.

Для получения отсрочки нужно подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, женщины-медики, которые не обновили свои данные в ТЦК, могут быть оштрафованы. Ведь необновление данных в ТЦК является нарушением правил воинского учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

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