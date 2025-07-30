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Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет

Фото: женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кабинет Министров внес изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Отныне такие женщины автоматически будут зачисляться на учет без их личного присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия", - говорится в сообщении.

Также обновлен алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче информации о соответствующих категориях женщин.

Отдельно усовершенствован механизм внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег".

 

Что стоит знать о воинском учете женщин

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат воинскому учету независимо от специализации.

Это касается не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, медицинских ассистентов, массажистов, операторов медицинского оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

Такие женщины, как и мужчины, состоящие на воинском учете, имеют право на отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить в случае:

  • воспитания трех и более несовершеннолетних детей;

  • ухода за ребенком с инвалидностью;

  • по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить службу.

Для получения отсрочки нужно подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, женщины-медики, которые не обновили свои данные в ТЦК, могут быть оштрафованы. Ведь необновление данных в ТЦК является нарушением правил воинского учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

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