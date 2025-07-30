Жінок-медиків та фармацевтів будуть автоматично ставити на військовий облік

Що варто знати про військовий облік жінок

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою підлягають військовому обліку незалежно від спеціалізації.

Це стосується не лише лікарів загального профілю, а й стоматологів, медсестер, провізорів, фармацевтів, фізіотерапевтів, медичних асистентів, масажистів, операторів медичного обладнання та працівників, які обслуговують виробництво фармацевтичної продукції та косметики.

Такі жінки, як і чоловіки, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку від мобілізації. Її можуть надати у разі:

виховання трьох і більше неповнолітніх дітей;

догляду за дитиною з інвалідністю;

за станом здоров’я, який не дозволяє проходити службу.

Для отримання відстрочки потрібно подати до територіального центру комплектування (ТЦК) відповідні підтверджувальні документи.

Нагадаємо, жінки-медики, які не оновили свої дані у ТЦК, можуть бути оштрафовані. Адже неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

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