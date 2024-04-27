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Довбик с незабитым и забитым пенальти закрепился в лидерах бомбардиров Испании

Лас-Пальмас, Суббота 27 апреля 2024 17:05
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Довбик с незабитым и забитым пенальти закрепился в лидерах бомбардиров Испании Фото: Артем Довбик укрепил лидерство в списке голеадоров (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик помог "Жироне" одолеть "Лас-Пальмас" в 33-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 33-й тур

"Лас-Пальмас" – "Жирона" – 0:2

Голы: Лопес, 26, Довбик, 57 (пенальти)

Нереализованные пенальти: Рамирес, 8 – Довбик, 26

В первой половине команды организовали нетипичное достижение. Сначала островитянин Рамирес, а затем и форвард каталонцев Довбик не переиграли голкиперов с одиннадцатиметровой отметки. Правда, "Жироне" повезло больше – Лопес сыграл на добивании.

Шанс реабилитироваться украинец получил в начале второго тайма. Гости во второй раз получили право на пенальти. Исполнять наказание взялся Довбик и теперь мощным ударом в левый от вратаря угол удвоил преимущество "жирондинцев".

Довбик покинул поле на 70-й минуте. Вместо него вышел играть Порту. В то же время вернулся после травмы Цыганков. Он появился на последние 20+ минут, заменив Коуту. Голов команды больше не забивали.

"Жирона" благодаря победе, по крайней мере, временно обошла "Барселону" и поднялась на второе место в Ла Лиге. "Красно-белые" уже набрали 71 очко. Тем временем Довбик укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата Испании – 19 мячей.

К слову, ранее подготовили календарь матчей сборных Украины разных категорий на 2024 год.

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