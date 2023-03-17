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Свитолина получила приглашение на первый после родов турнир: известны сроки

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Чарльстон, Пятница 17 марта 2023 21:27
Свитолина получила приглашение на первый после родов турнир: известны сроки Фото: Элина Свитолина выиграла 16 титулов за карьеру (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Charleston Open в американской Южной Каролине выдали уайлд-кард сильнейшей украинской теннисистке в истории Элине Свитолиной. Осенью она родила дочь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter турнира.

28-летняя спортсменка вскоре вернется на корт. Украинка возобновит профессиональные выступления за океаном в апреле.

Свитолина присоединится к пяти представительницам топ-10 рейтинга WTA в Чарльстоне. Выступления на стартующем 3 апреля турнире станут для экс-первой ракетки Украины первыми с марта 2022 года. Тогда одесситка не одолела первый раунд Miami Open.

После него Свитолина объявила паузу в карьере. Впоследствии стало известно о ее беременности от французского теннисиста Гаэля Монфиса. В октябре они стали родителями девочки Скаи. Недавно украинка возобновила тренировки под руководством нового специалиста – нидерландца Слейтера.

Профессиональная карьера Свитолиной стартовала в 2010 году. За время выступлений она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка торжествовала в WTA Finals-2018 и выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020. Пик рейтинга – 3 место (осень 2017-го).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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