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У России отобрали гандбольный Евро-2026

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Вена, Вторник 04 июля 2023 14:29
У России отобрали гандбольный Евро-2026 Фото: Ведущие европейские гандболистки в Россию не поедут (facebook.com/EHF)
Автор: Антон Федорцив

Европейская федерация гандбола лишила Россию права на проведение континентального первенства 2026 года среди женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Евро-2026 будет иметь нового хозяина турнира по решению исполкома ЕГФ. Федерация в скором времени начнет поиски альтернативного места проведения чемпионата.

"Обратили внимание на ситуацию с женским Евро-2026, который доверили России в ноябре 2021 года. После заседания исполкома провели консультации с Федерацией гандбола России, по итогам которых было принято решение искать альтернативного хозяина турнира", – говорится в заявлении ЕГФ.

Россия выиграла тендер на проведение чемпионата Европы без конкуренции. Заявка россиян осталась единственной после того, как Дания, Норвегия и Швеция отозвали совместный проект. В свою очередь Евро-2024 вместе проведут Швейцария, Австрия и Венгрия.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации были обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.

К слову, накануне рассказали об особенностях футбольных турниров на летних Олимпийских играх.

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