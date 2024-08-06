Женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса: детали

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта обучения женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.

Проект под названием "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин.

"Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением", - пояснили в министерстве.

Цель проекта

Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что цель пилотного проекта - обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов.

"Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений по профессиям. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников. Благодарен нашим партнерам из ООН Женщины за поддержку этой идеи и готовность вместе реализовать этот амбициозный проект”, - добавил он.

Среди ключевых задач инициативы:

создание новых рабочих мест и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта в соответствии с требованиями транспортной реформы в Украине и европейскими стандартами;

расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;

интеграция стандартов соблюдения прав женщин в коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Более того, в рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.