Женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса: детали

В Украине женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса. Данная инициатива призвана частично перекрыть дефицит кадров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта обучения женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.
Проект под названием "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин.
"Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением", - пояснили в министерстве.
Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что цель пилотного проекта - обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов.
"Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений по профессиям. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников. Благодарен нашим партнерам из ООН Женщины за поддержку этой идеи и готовность вместе реализовать этот амбициозный проект”, - добавил он.
Среди ключевых задач инициативы:
Более того, в рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.
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