Украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут бесплатно овладеть новой профессией: детали

Жители Украины, которые из-за войны остались без работы, могут бесплатно получить новую профессию. Им предлагают принять участие в бесплатной программе переквалификации "Новая профессия: от обучения до трудоустройства".

РБК-Украина со ссылкой на платформу онлайн-образования Prometheus рассказывает, как будет происходить переквалификация.

Какие специальности можно получить

Регистрация на программу продлится с 31 июля по 15 августа. В рамках программы доступны курсы по следующим направлениям:

"Бизнес-аналитик";

"HR-менеджер";

"Менеджер по продажам";

"Проектный менеджер";

"Аудитор";

"Маркетинг-менеджер".

Участники программы дополнительно смогут пройти трехнедельный интенсив по трудоустройству, где научатся основам поиска работы, подготовки резюме, использования LinkedIn и написания сопроводительных писем.

Украинцы могут выбрать один из предложенных курсов и бесплатно пройти обучение. Им обещают поддержку от менторов и возможность нетворкинга с другими участниками. После завершения курса выпускники получат сертификат о новой квалификации, а также помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.

Как зарегистрироваться для участия в программе

Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке.

Все, кто зарегистрируется, до 21 августа включительно получат письма с результатами отбора по электронному адресу, указанному при регистрации.

Первая группа начнет обучение 3 сентября 2024 на платформе Prometheus. В этой группе будут учить по специальностям "Бизнес-аналитик" и "HR-менеджер".

Проект реализуется при поддержке USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и компаний lifecell, SkyUp Airlines, Join UP!, OLX, EY, Comfy и Jooble.