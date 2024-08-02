Ветераны могут бесплатно выучиться в IT: как подать заявку
Минцифры совместно с Mate academy запустило безвозмездное обучение по ИТ. Воспользоваться данным шансом могут украинские ветераны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.
"Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по безвозмездному обучению ИТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры"
В министерстве подчеркнули, что это хорошая возможность для ветеранов овладеть такими профессиями, как Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.
Участников ждет:
- Обучение полного дня - с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев.
- Лишь 20% теории, 80% - практики.
- Подготовка к поиску работы - создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний.
- Бесплатное обучение английскому.
Кто может отправиться на обучение?
Участники и участники боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию России во время российско-украинской войны.
Подробнее о программе и форме регистрации по ссылке.
Напомним, сегодня правительство определило механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.
Постановлением Кабмин определил механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.
Детальнее о том, чем занимается специалист по сопровождению ветерана, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что в Украине ветераны имеют право на бесплатную психологическую помощь.
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