Ветераны могут бесплатно выучиться в IT: как подать заявку

Минцифры совместно с Mate academy запустило безвозмездное обучение по ИТ. Воспользоваться данным шансом могут украинские ветераны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.

"Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по безвозмездному обучению ИТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры"

В министерстве подчеркнули, что это хорошая возможность для ветеранов овладеть такими профессиями, как Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.

Участников ждет:

Обучение полного дня - с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев.

Лишь 20% теории, 80% - практики.

Подготовка к поиску работы - создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний.

Бесплатное обучение английскому.

Кто может отправиться на обучение?

Участники и участники боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию России во время российско-украинской войны.

Подробнее о программе и форме регистрации по ссылке.