Жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса: деталі

В Україні жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса. Дана ініціатива покликана частково перекрити дефіцит кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.
Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" - це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.
"Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням", - пояснили в міністерстві.
Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач наголосив, що мета пілотного проєкту - забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів.
"Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників. Вдячний нашим партнерам з ООН Жінки за підтримку цієї ідеї та готовність разом реалізувати цей амбітний проєкт”, - додав він.
Серед ключових завдань ініціативи:
Мало того, у межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
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