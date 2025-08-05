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"Женщины хитрее": Буданов рассказал о том, кого легче вербовать

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вербовать мужчин легче. Поскольку женщины "хитрее" и "быстрее понимают, что происходит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова журналистке Рамине Эсхакзай.

На вопрос, сколько занимает времени завербовать человека, он ответил: "Абсолютно по-разному".

"Есть большая разница между вербовкой, как говорят сейчас модно "на удаленке", или вживую. Потому что и те, и те способы используются", - сказал Буданов.

По его словам, через технические средства все чаще происходит на самом деле вербовка.

"Так как это якобы легче сделать для человека, который идет на то, что его вербуют, в их понимании это более безопасно. Но это больший риск для оперативника, который это делает. Потому что больше шансов, что ты попадешь в оперативную игру", - отметил глава ГУР.

Он отметил, что касается непосредственного личного контакта, то все зависит от того, с человеком какого пола ведется работа.

"Мужчин (вербовать - ред.) легче. Женщины, они от природы хитрые и быстрее понимают, что происходит. Намного быстрее", - заявил Буданов.

Глава ГУР также охарактеризовал, как происходит процесс вербовки. По его словам, ведется поиск уязвимостей в образе жизни человека.

"Выпить - это ни о чем. Вот если у человека есть серьезные проблемы, он потенциально "клиент" под вербовку. Это стандартная практика. Вот, например, он жене он ищет деньги. Игроман - это вообще "то, что надо". Игроманы - это просто клондайк для вербовочной работы", - акцентировал Буданов.

Также он ответил на вопрос, как вербовать вражеских агентов и выбирать, с кем можно сотрудничать, с кем нет.

"Слушайте, есть целые методы для этого. Но, бывают разные случаи. Агенты же вражеские тоже не глупые, давайте так скажем. Никто не хочет проигрывать", - подытожил Буданов.

Справочно

Вербовка - это процесс привлечения человека к сотрудничеству с разведкой или спецслужбами, чаще всего тайно, с целью получения информации, влияния или выполнения задач в рамках агентурной деятельности. В военном контексте - это ключевой инструмент шпионажа, влияния на врага и защиты национальной безопасности.

Операции украинских спецслужб по вербовке обычно не разглашаются из соображений безопасности. Однако напомним, что российские спецслужбы активно также вербуют украинских граждан. В частности для ударов по гражданским объектам или "сдачи" позиций Сил обороны Украины. И часто действия врага спецслужбам удается выявить на раннем этапе.

Так, недавно СБУ разоблачила медсестру из Сумской области, которую завербовал враг для передачи данных о позициях украинских военных.

Также Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары врага по энергетическим объектам Харькова и области.

Кроме того, силовики недавно разоблачили "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.

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