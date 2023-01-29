Запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе

Запрет на выезд государственных служащих за границу, кроме командировки, уже действует. Она касается и тех чиновников, которые не пригодны для военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, запрет на выезд за границу касается четкого перечня должностных лиц, в том числе руководящего звена, депутатов Верховной Рады, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами государственной власти на период мобилизации.

"Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - сказал Демченко.

Он отметил, что запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.