Запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе
Запрет на выезд государственных служащих за границу, кроме командировки, уже действует. Она касается и тех чиновников, которые не пригодны для военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, запрет на выезд за границу касается четкого перечня должностных лиц, в том числе руководящего звена, депутатов Верховной Рады, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами государственной власти на период мобилизации.
"Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - сказал Демченко.
Он отметил, что запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.
При этом в постановлении указан ряд причин, позволяющих чиновникам покинуть территорию Украины.
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