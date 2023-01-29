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Запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе

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Воскресенье 29 января 2023 13:15
Запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе Фото: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Запрет на выезд государственных служащих за границу, кроме командировки, уже действует. Она касается и тех чиновников, которые не пригодны для военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, запрет на выезд за границу касается четкого перечня должностных лиц, в том числе руководящего звена, депутатов Верховной Рады, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами государственной власти на период мобилизации.

"Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - сказал Демченко.

Он отметил, что запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.

При этом в постановлении указан ряд причин, позволяющих чиновникам покинуть территорию Украины.

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выезд за границу Государственная пограничная служба
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